Мелитополь, 1 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Сотрудники военной полиции в Запорожской области дали возможность украинским пленным связаться с родственниками. Об этом 1 декабря сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны.

Александр Полегенько/ТАСС

Как рассказал сотрудник военной полиции с позывным Сталкер, из десяти человек в группе позвонивших родственники восьмерых не знали, куда они пропали.

«Сейчас гуляю по Мелитополю, все у меня хорошо, мам, кормят классно, не обижают, не бьют», — рассказал матери по телефону пленный Александр Басальский.

Он сообщил об ожидании обмена и подчеркнул, что не собирается потом возвращаться в ВСУ. Другие военнопленные также рассказали, что у них всё хорошо. Сталкер добавил, что не у всех получилось дозвониться до родственников. Им разрешили отправить голосовые сообщения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 30 ноября сообщила о посещении украинских военнопленных. Она пообщалась с 119 военнослужащими ВСУ, многие говорили, что им дали возможность позвонить домой, были те, кто передал письма и видеообращения для родных. Омбудсмен убедилась, что попавших в плен украинцев содержат в соответствии с нормами международного права.

Командир подразделения российской группировки войск «Днепр» 29 ноября сообщил журналистам об успешном применении на фронте акустического комплекса «Языковед». С его помощью к украинским военным, находящимся на линии фронта, обращаются с призывом сдаваться в плен. На херсонском направлении, где работает комплекс, сообщают о стабильном потоке военнопленных.