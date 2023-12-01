Москва, 1 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В 2024 году в России введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Об этом 1 декабря в ходе выступления на открытии конгресса «Национальное здравоохранение ― 2023» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», ― уточнила она.

Голикова добавила, что для проведения диспансеризации работодатели будут заключать договоры с медицинскими организациями, как с внутренними, так и со сторонними. Она отметила, что в программу диспансеризации с отдельным тарифом ОМС включат исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в России продолжительность жизни выросла на 2,7% за год, сейчас она составляет 72,8 года, сообщает Росстат. А по итогам текущего года ожидаемая продолжительности жизни составит около 74 лет. Во многом такого показателя удалось достичь благодаря профилактическим осмотрам и диспансеризации. При поддержке нацпроекта «Здравоохранение» они в прямом смысле слова спасают жизни пациентов.

В России 2024 год объявлен Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Президент России Владимир Путин 3 ноября отметил важность улучшения демографической ситуации в стране. Он заявил, что сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, невозможно преодолеть только за счёт денежных выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, в том числе любовь и доверие в семье. Он также заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для всех российских народов. Президент напомнил, что эта традиция ещё недавно была в большинстве семей.