Афины , 1 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Греческие власти одобрили пролёт над своей территорией правительственного борта министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он возвращается в Москву с саммита глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ из Северной Македонии. О полученном одобрении сообщило «РИА Новости» посольство России в Афинах.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Маршрут борта определит Москва. По пути в столицу Северной Македонии Скопье самолёт Лаврова пролетел над Турцией, Грецией, но прежде оговаривался пролёт над территорией Болгарии. В последний момент болгарские власти запретили пересекать воздушное пространство страны, если на борту окажется официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала сложившуюся ситуацию, назвав это злобной глупостью русофобов. Дипломат отметила, что их агрессия дошла до того, что впервые в истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте.

В интервью телеканалу «Россия 24» Захарова назвала решение Софии абсурдным, не имеющим логического объяснения, вне правового поля. По её словам, «проводники американской мысли в очередной раз учудили».

После начала спецоперации весной 2022 года страны Европейского союза ввели запрет на пролёт российских самолётов. Визит главы российского МИД в европейскую страну для участия в саммите ОБСЕ стал первым за всё это время.