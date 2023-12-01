Москва, 1 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен на пост руководителя Большого театра, следует из постановления правительства.

РИА Новости/Алексей Даничев Валерий Гергиев

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять лет.

Валерий Абисалович Гергиев с 1988 года является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра. Под его руководством театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс. В 2006 году открыли концертный зал, в 2013-м — вторую сцену театра. С 2016 года у Мариинского театра появились филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Среди реализованных проектов Гергиева — организация медиавещания, проведение онлайн-трансляций концертов, создание звукозаписывающей студии и лейбла «Мариинский».

С 1995 по 2008 год Гергиев занимал пост главного дирижера Роттердамского филармонического оркестра. С 2007-го по 2015-й — Лондонского симфонического оркестра. С осени 2015 года он возглавляет Мюнхенский филармонический оркестр. Помимо этого, с 2011-го Гергиев возглавляет оргкомитет международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Музыкальные и общественные заслуги Гергиева отмечены тремя Государственными премиями Российской Федерации. Он удостоен звания Народного артиста Российской Федерации (1996 год) и Героя Труда (2013 год). В 2016 году Гергиев получил орден Александра Невского. Помимо российских наград, художественный руководитель Мариинского театра удостоен высоких государственных наград Франции, Японии, Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши.

Как сообщало ИА Регнум, бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин 30 ноября объявил о своём уходе с поста. Он попрощался с коллективом театра и отметил, что для успешного развития Большого театра необходим сильный лидер. Урин занимал пост гендиректора с июля 2013 года.

Ранее появилась информация о том, что руководителем Большого театра может стать художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Отмечалось, что в случае, если Гергиев станет гендиректором театра, ему придётся совмещать эту должность с руководством Мариинским театром. При этом ожидалось, что о его назначении объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который состоялся с 16 по 18 ноября. Гергиев в беседе с журналистами на Эрмитажной премии 18 ноября коротко заявил, что возглавляет Мариинский театр.