Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Сыновья советского конструктора Геннадия Хаинова — Александр Екатеринчев и Даниил Хаинов — хотят восстановить в Санкт-Петербурге электрическую версию советского автомобиля «Лимпопо». Они рассказали об этом 1 декабря.

Кадр из видео. DanHainov

«Проект заморожен с 1987 года. Мы сначала хотели покрасить её и привести в такой вид, чтобы эту машину можно было просто поставить в музей. Но потом подумали, почему бы не сделать так, чтобы она ещё и ехала своим ходом, и решили ее восстановить, потому что это исторический артефакт», — заявил в беседе с ТАСС Даниил Хаинов.

Он отметил, что для того, чтобы «Лимпопо» поехал, необходимо большое количество аккумуляторов.

Екатеринчев рассказал, что эту машину создавали, когда коллектив Геннадия Хаинова и его напарника Дмитрия Парфёнова раскололся, после чего «Лимпопо» долго находился в гараже, однако работы на нем должны начать в ближайшее время.

«Сначала мы продолжим подготовку кузова к покраске, затем необходимо выполнить оставшиеся работы по электрике, а именно, изобрести приборный щиток, на который будут выведены контрольные лампы. В списке работ также изобретение передних фар, поворотников и задних стоп-сигналов. Последний этап — это салон автомобиля. По внутренним элементам интерьера необходимо изобрести спинки кресел и облицовку руля», — добавил он.

По словам Даниила Хаинова, название «Лимпопо» придумал Александр Кулыгин и дизайн машины создавали в стиле минивэна «Охта». Разработали два варианта автомобиля с задним приводом — с бензиновым двигателем и с электрическим.

«Лимпопо» — проект городского автомобиля сверхмалого класса, задуманный так, чтобы его мог самостоятельно собрать любой житель Советского Союза в собственном гараже, купив машину в виде набора деталей. Предполагалось создание трёх вариантов автомобиля — два с мотоциклетными бензиновыми двигателями и один с электрическим, ни один из которых так и не достроили до конца. До нашего времени сохранилась только недостроенная электрическая версия.

Автомобиль «Лимпопо» опередил мировые разработки с точки зрения концепции городского автомобиля, и его считают советским прообразом Smart, выпущенного немецким автопроизводителем Mercedes в 2000-х годах.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов заявил, что производство автомобилей в России в январе–октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 567 тыс. штук. По его словам, в отечественном автопроме сейчас наблюдается позитивная динамика.