Москва, 1 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российская армия в 2024 году проведёт командно-стратегические учения «Океан», в которых примут участие все виды вооружений, сообщил 1 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что в российских Вооружённых силах 1 декабря начался новый учебный год, которому предшествовали сборы, методические занятия и другая важная работа.

В новом году основные усилия ВС России сосредоточат на подготовке войск к решению задач спецоперации. В зоне СВО оборудуют семь современных полигонов, два из которых уже сейчас полностью готовы.

В будущем году пройдёт несколько учений, причём 20 из них — с участием военных из стран ШОС и в рамках ОДКБ.

«Итогом станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видом вооружённых сил», — сказал Шойгу.

Шойгу на совещании также сообщил о разработке космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которое позволит получать важные для военных сведения. Оно даст возможность получать изображение местности вне зависимости от освещённости и погоды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ВКС России планируют массовое обучение лётчиков применению авиабомб с универсальными модулями планирования в зоне СВО. В процессе обучения будут использовать бомбардировщики Су-34.