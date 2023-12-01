Москва, 1 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании 1 декабря, что «Научно-производственного объединения имени Лавочкина» (НПО им. Лавочкина) занято созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для использования в дальнейшем полученных с её помощью данных в военных интересах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещённости», — сказал он в начале встречи.

Как подчеркнул глава Минобороны, снимки ДЗЗ будут иметь высокое разрешение, что упростит работу с ними.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что наработки Белоруссии по дистанционному зондированию Земли пригодятся для совершенствования работы в этом направлении. По словам российского лидера, страна достигла определённых успехов в этом направлении, но при этом заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией по вопросам освоения космоса.

Позднее, в феврале 2023 года, Шойгу сообщил, что специалисты НПО им. Лавочкина создают спутниковую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли. По словам министра обороны, данные, которые можно получить с её помощью, поспособствуют повышению эффективности применения войск.

Как стало известно в октябре 2023 года, с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военными спутниками в интересах Минобороны России. Пуск осуществил боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил.