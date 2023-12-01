Берлин, 1 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Блокада в Польше границы с Украиной, которую устроили бастующие дальнобойщики, несёт угрозу автомобильной промышленности Германии, так как нарушаются цепочки поставок, заявила 30 ноября немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в отраслевых кругах ФРГ.

Zuma/TASS Очередь большегрузов, образовавшаяся перед пограничным переходом Медыка — Шегини на границе Польши и Украины

Из-за действия польских перевозчиков срываются поставки электрокабелей, которые производят на Украине. Это привело к приостановке выпуска автомобилей рядом производителей, сообщило издание.

«Из-за блокады компаниям автомобильной промышленности сложно своевременно снабжать компонентами клиентов в Германии и других странах ЕС», — посетовали в украинском МИД.

В Киеве также добавили, что блокада может помешать поставкам топлива для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, польские дальнобойщики начали блокировать пропускные пункты на границе с Украиной с 6 ноября. Они перекрыли три ключевых КПП и заявили, что будут останавливать все фуры, которые везут коммерческие грузы, пока польское правительство и руководство ЕС не отменят льготы для украинских перевозчиков, введённые после начала СВО. Протестующие заявляют, что будут блокировать границу до 3 января 2024 года.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 26 ноября назвал ситуацию на границе с Польшей новым вызовом. Он заявил, что у украинских чиновников есть план решения этой проблемы.

Заместитель председателя Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин 1 декабря завил, что прямой ущерб Украине от блокады границы превышает €400 млн, а косвенные убытки достигли €1 млрд.