Алёшки, Херсонская область, 1 декабря, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения в результате обстрела украинской армией города Алёшки в Херсонской области, сообщил 1 декабря источник ИА Регнум.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВСУ обстреляли из артиллерии территорию города 30 ноября примерно в час дня. Под обстрел попало здание бывшего поселкового совета в посёлке Новая Маячка. В двухэтажное кирпичное здание попало не менее двух снарядов.

В результате осколочные ранения получили пять человек. Их доставили Каланчакскую Центральную городскую больницу. Информацию о случившемся передали в Следственный комитет России.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один из трёх человек, которые 30 ноября получили ранения при обстреле города со стороны ВСУ, умер. Скончалась женщина 1957 года рождения.

По данным СЦКК, ВСУ, обстреливая Донецк 30 ноября, применили артиллерию и ракеты, в том числе новый тип JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков. Также они использовали для атаки беспилотники.