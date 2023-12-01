Алексин, Тульская область, 1 декабря, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Полиция провела проверку документов сотрудников склада Wildberries в Алексине Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Проверка документов у сотрудников склада была плановой в рамках призыва на срочную воинскую службу.

В Wildberries добавили, что она несущественно повлияла на работу сотрудников. В настоящее время алексинский склад продолжает работу в стандартном режиме. Руководство сортировочного центра посодействовало сотрудникам полиции, уточнили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в подмосковной Электростали на складе Wildberries началась проверка силовыми органами более 8 тыс. сотрудников. В компании заявили, что обеспокоены этим, так как сотрудники не могут приступить к работе, а компании грозят многомиллиардные убытки, так как сотни тысяч товаров не отгружают клиентам в высокий сезон.

Сообщалось, что полиция проводила проверку документов у сотрудников склада. Немного позже проверка завершилась, а для нормализации работы в логистический центр привлекли дополнительные силы. Также в Wildberries добавили, что продавцам дополнительно сообщат о полном восстановлении работы.