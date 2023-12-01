Пожар на рынке «Садовод» в Москве усилился
Москва, 1 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Пожар на рынке «Садовод» в Москве усиливается, сообщил 1 декабря источник ИА Регнум.
МЧС России. Кадр из видео
«Огонь на 19-й и 20-й линиях», — сказал он.
Как уточнил источник, эвакуация людей продолжается. По последним данным, площадь пожара составила 350 квадратных метров.
Ранее, 1 декабря, источник агентства сообщил о пожаре в одном из торговых павильонов на 20-й линии на рынке «Садовод». Уточнялось, что возгорание тушат по второму уровню сложности. Покупателей и продавцов эвакуируют. Позднее стало известно, что один человек пострадал.
Это не первый случай возгорания на рынке «Садовод». Так, в мая здесь загорелись три торговых павильона. Также пожар на рынке вспыхнул в июне, охватив три павильона.