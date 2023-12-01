Москва, 1 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) выполняет важную роль в стабилизации энергетических рынков, заявил 1 декабря на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он отметил, что ОПЕК+ играет важную роль в создании условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне.

«Это очень важно для всех», — сказал Песков, комментируя решение Бразилии присоединиться к ОПЕК+.

Россия продолжит работу в формате ОПЕК+, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ОПЕК 30 ноября объявила о присоединении Бразилии к формату ОПЕК+. Участие страны в этом формате начнётся с января 2024 года.

В формате ОПЕК+, помимо России, участвуют Казахстан, Азербайджан, Мексика, а также арабские страны Бахрейн, Оман и Бруней и две африканские — Судан и Южный Судан.