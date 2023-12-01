Москва, 1 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Запрос французской стороны о раскопках на Бородинском поле весьма символичен и показывает, что гуманитарные проекты способствуют развитию диалога, заявил 1 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Ничукин/РИА Новости

Его попросили прокомментировать запрос о раскопках от французского историка, главы Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского. Песков подчеркнул, что историк является другом России, хотя и француз.

Пресс-секретарь главы государства назвал интересным проект, предложенный Малиновским. Песков отметил, что французская сторона, несмотря на сложную обстановку, отдаёт должное истории и гуманитарный аспект возобладал.

«Даже в такие нелегкие времена тотальной конфронтации и полного помешательства некоторых правительств всё-таки надо признать, что здесь гуманитарная история возобладала, и, действительно, французское правительство отдало должное, наверное, памяти русских солдат», — сказал Песков.

При этом он усомнился в том, что сотрудничество по этому вопросу приведёт к прорыву в российско-французских отношениях.

Малиновский много лет организовывает на территории России раскопки на местах, где остались следы пребывания французской армии во время Отечественной войны 1812 года. В июле 2019 года в ходе совместной экспедиции Фонда развития русско-французских исторических и Российского военно-историческое общества археологи нашли захоронение соратника Наполеона генерала Сезара Гюдена. В июле 2021 года Россия передала Франции останки военачальника.