Москва, 1 декабря, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит прилагать усилия по освобождению россиян — заложников палестинского движения ХАМАС. Об этом он сказал во время брифинга 1 декабря.

Валерий Шарифулин/ТАСС Родственники заложников, удерживаемых участниками движения ХАМАС на территории сектора Газа

По словам Пескова, безусловно, было бы предпочтительнее видеть новости о продлении гуманитарной паузы, особенно с учётом незавершённости процесса освобождения заложников, но остаётся работать с тем, что есть.

«Несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим усилия, продолжим наши контакты со всеми сторонами, с тем, чтобы освободить остающихся там граждан России», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, эскалация ближневосточного конфликта произошла 7 октября, когда движение ХАМАС обстреляло Израиль ракетами и захватило несколько населённых пунктов на юге государства, взяв при этом в плен не менее 200 заложников. В процессе развития конфликта и начавшегося обмена заложников в Россию прибыли более 650 человек, из них свыше 300 детей (по состоянию на 24 ноября). Через несколько дней замминистра иностранных дел Михаил Богданов рассказал о завершении процесса эвакуации россиян из сектора Газа. По его словам, из анклава удалось вывезти сотни соотечественников.

Как стало известно 29 ноября, представители ХАМАС пообещали освободить ещё несколько россиян в знак признательности президенту страны Владимиру Путину. Как сообщил член политбюро Муса Абу Марзук, при обмене пленными с Израилем из сектора Газа они не освободили ни одного израильского мужчины, но освобождали россиян, в частности Рона Кривого. Позднее в тот же день военное крыло ХАМАС освободило ещё двух российских заложников в ответ на просьбу Москвы.