Москва, 1 декабря, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 1 декабря сообщил о начале сбора вопросов россиян для объединённой прямой линии и пресс-конференции, которую проведёт Владимир Путин.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Начался сбор вопросов граждан в программу, в ходе которой Путин 14-го числа подведёт итоги года. <…> Работа кипит», — сказал представитель Кремля.

Вопросы россияне могут задать по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0440, в соцсетях или зайти на сайт moskva-putinu.ru.

Путин подведёт итоги года в формате прямой линии и итоговой конференции 14 декабря. Песков 30 ноября заявил, что все поступившие от россиян вопросы обработают, чтобы не оставить без внимания ни один из них.

В 2023 году прямую линию и большую пресс-конференцию президента решили объединить. При этом последняя прямая линия с Путиным состоялась 30 июня 2021 года, а большая пресс-конференция — 24 декабря 2021 года. В 2022 году оба мероприятия не проводили.