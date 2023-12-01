Москва, 1 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В результате пожара, который вспыхнул на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы, есть пострадавшие. Об этом 1 декабря со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Один человек пострадал в результате пожара на рынке «Садовод», ― уточнил собеседник канала.

Он также добавил, что огонь продолжает распространяться.

Пожар уходит на верхние этажи. Людей с близлежащих линий эвакуируют.

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Ранее источник ИА Регнум сообщил, что 1 декабря на столичном на рынке «Садовод» произошло возгорание. Огонь вспыхнул в одном из павильонов на 20-й линии. Пожару присвоили второй уровень сложности. Покупателей и продавцов рынка эвакуируют.

Это не первый случай возгорания на рынке «Садовод» за текущий год. 23 мая здесь загорелись три торговых павильона.

Также пожар на рынке тушили 13 июня. Огонь так же охватил три павильона.