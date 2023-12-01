Симферополь, 1 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Количество погибших в результате шторма в Крыму увеличилось до пяти человек. Об этом 1 декабря сообщил губернатор региона Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что шторм затронул 320 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях Крыма, в 273 населённых пунктах из-за разгула стихии нарушилось электроснабжение, в результате чего более 500 тысяч человек остались без электроэнергии.

По словам главы региона, 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка и 60 дачных домов в трёх муниципалитетах затопило.

Больше всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке и прибрежных сёлах, добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, днём 26 ноября на западное побережье Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигала 40 м/с, в результате этого на море поднялся сильный шторм.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 27 ноября заявил, что во время сильного шторма Крым пережил «армагеддон». По его словам, такой силы ветра и волн не могут припомнить даже старожилы.

Позднее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что обрушившийся на Крым 26 ноября шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. По мнению синоптика, такая же буря 14 ноября 1854 года во время Крымской войны обрушилась на Балаклаву.