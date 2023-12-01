Москва, 1 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не пользуется большой популярностью в США и едва ли сможет как-то серьёзно повлиять на настроения американского истеблишмента. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 декабря заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

ANDY RAIN /EPA/TASS Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Ранее издание Politico сообщило, что Трасс прибыла в Вашингтон в составе делегации Консервативных друзей Украины с целью убедить республиканцев в необходимости дальнейшей поддержки киевского режима.

«Трасс — это очень странный выбор для того, чтобы кого-то уговорить, — констатировал Ордуханян. — Лиз Трасс — это давно отыгранная карта по всех отношениях. Она не пользуется большой популярностью».

Однако, как подчеркнул американист, уговаривать в США никого и не надо. Там сложился двухпартийный тренд — помогать Украине и всячески содействовать поддержке киевского режима.

«Но до тех пор, пока не утрясется вопрос с кандидатами на пост президента, США не будут активным образом задействованы в конфликте на Украине, — сказал Ордуханян. — Поэтому европейские лидеры, и прежде всего основной сателлит США — Великобритания, переживают. Боятся ответственности. Так что скорее визит Трасс — это не столько уговоры, сколько попытка получить у США как можно больше в связи с тем, что основная нагрузка в украинском конфликте ложится на НАТО, то есть в очень большой степени на Европу».

По его словам, принципиально визит Трасс ничего не изменит. Если США вовремя консолидируются, если удастся устранить Трампа (физически, политически или юридически), то тогда всё будет идти в прежнем духе и деньги на поддержку Киева найдутся.

«Вопрос противостояния России на Украине — это основа двухпартийного консенсуса в США. Это цементирующая идея политического истеблишмента. Они (американские политики. — Прим. ИА Регнум) собачатся по всем пунктам, кроме поддержки Украины. Они прекрасно понимают, что поражение Украины будет не проигрышем этого скомороха Зеленского. Это будет проигрыш НАТО и США. Поэтому здесь они будут драться до конца. И визиты Трасс особой роли не сыграют», — заявил американист.

В свою очередь, директор Фонда изучения США им. Ф. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев объяснил, что ситуация, когда некоторые республиканцы не согласны помогать Украине, связана не изоляционизмом, а с финансами.

«Расходы пытаются сократить. Ищут наиболее безболезненно сокращаемые статьи расходов. Когда бюджет примут, Украина всё равно будет продолжать получать помощь», — констатировал Рогулев. — Правых в США очень много, в том числе и в Конгрессе. Есть обычные консерваторы, социальные, экономические, есть правые популисты, есть трамписты. Поэтому точек зрения много. Но я не думаю, что превалирует точка зрения отказа от поддержки Украины. Речь идёт только о конкретном нынешнем моменте».

Он подчеркнул, что, скорее всего, визит Трасс от имени «консервативных друзей Украины» — это личная инициатива бывшего британского премьера.

«Авторитет Трасс крайне низок. И она выступает с такими инициативами только для того, чтобы остаться на плаву. Покрасоваться на страницах газет. Обычная для политиков пиар-компания», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Politico, Трасс прибыла Вашингтон, чтобы обеспечить поддержку Киева среди республиканцев, выступающих против такой помощи. Предполагается, что президент США Джо Байден может использовать визит Трасс как «секретное оружие», чтобы увести дебаты американских правых от изоляционизма к активной международной роли.

До этого Трасс заявляла, что США должны вернуть себе лидерство в мире, потому что они от этого «выиграют». По её словам, необходимо гарантировать, что «мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас». Она призналась, что надеется на то, что в 2024 году в Белый дом вернётся республиканец, так как в США должно быть консервативное руководство, которое снова будет достаточно смелым, чтобы «назвать враждебные режимы злом и угрозой».