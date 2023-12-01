Москва, 1 декабря, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В Гидрометцентре России предупредили москвичей о небывало крепких морозах с 5 по 10 декабря. Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что таких значений ещё не регистрировали в XXI веке.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«На следующей неделе будет такая холодная погода, какой ещё не было в нынешнем веке, и этот исключительный холод будет затяжным», — рассказал он.

Метеоролог пояснил, что понижение температуры воздуха ожидается 5 декабря до 17 градусов мороза ночью и 15 днём.

6 декабря прогнозируется до –14 … –19 градусов ночью и –10 … — 15 градусов в дневное время.

«Начиная с 7 по 10 декабря будет –15 … –20 градусов ночью и –11 … –16 градусов днём», — рассказал представитель Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что такая температура ниже значений нормы на 8–12 градусов. По его словам, это похолодание обусловит мощный антициклон, а длительная аномально холодная погода — опасное явление.

В 2002 году, 21 год назад, в первой половине декабря были морозы, доходившие до 17–18 градусов, однако предстоящий холод окажется ещё суровее, подытожил он.

Как сообщало 2 ноября ИА Регнум, Вильфанд уже предупреждал, что этой зимой температура будет колебаться вплоть до экстремальных значений. Синоптик отмечал, что экстремальные температуры будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15… –20 градусов.