Тула, 1 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Новый корпус онкологического центра открылся сегодня, 1 декабря, в Туле. Онкоцентр построен по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, глава региона лично контролировал строительство объекта на всех этапах.

Пресс-служба правительства Тульской области В Туле начал работу новый онкоцентр

В Тульской области отмечается высокий уровень смертности от злокачественных новообразований. Ежегодно регистрируется около семи тысяч случаев заболевания. Открытие нового онкоцентра позволит выявлять и своевременно лечить злокачественные заболевания на ранней стадии, увеличивая продолжительность жизни пациентов.

«Это современное высокотехнологичное учреждение, где будут проводить уникальные операции, которые раньше в регионе не делали», — рассказал Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что комплекс оснащен по последнему слову техники. «Пациенты будут проходить здесь полный цикл лечения: от диагностики до дальнейшего наблюдения», — заявил глава региона. Он поблагодарил Военно-строительную компанию, которая завершила строительство на год раньше запланированного срока.

Новый онкоцентр рассчитан на 340 мест, поликлиника — на 400 посещений в смену. Он состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В распоряжении врачей — 10 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, эндоскопическое и лабораторное оборудование и многое другое. Девять операционных залов позволят увеличить число высокотехнологичных операций более чем в два раза. Впервые в регионе будут проводиться операции по трансплантации костного мозга.

Для пациентов обеспечены максимально комфортные условия: одно− и двухместные палаты со всеми удобствами. Для маломобильных жителей обеспечена безбарьерная среда. Перед онкоцентром есть бесплатная парковка на 220 мест. Для доставки пациентов от парковки до приемного отделения курсирует бесплатный микроавтобус. Добраться до онкоцентра можно на автобусах пяти маршрутов.

Накануне по поручению главы региона готовность медучреждения к открытию проинспектировал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков. Он осмотрел приемное отделение и отделение противоопухолевой лекарственной терапии, куда сегодня поступили первые пациенты. Марков проверил наличие лекарственных препаратов, работу технической и информационной служб, пообщался с медработниками. Дмитрий Марков отметил, что было уделено большое внимание подбору кадров для нового онкоцентра, усилены меры поддержки медработников, обеспечена транспортная доступность. Развертывание отделений проходит поэтапно и завершится к середине декабря. Проработана маршрутизация пациентов. Все жители, которым назначена госпитализация или обследование, предупреждены о дате приема по новому адресу. Направление на обследование или госпитализацию в новый онкоцентр выдает лечащий врач по месту жительства.