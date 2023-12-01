Вашингтон, 1 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время экскурсии по производству ветряных мельниц CS Wind в Колорадо заявил о способности «взорвать весь мир». Журналисты юмор главы Белого дома не оценили. Видеотрансляцию вела газета New York Post.

CHRIS KLEPONIS/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир», —сказал Байден во время разговора с рабочими, указав на прибор в руках одного из них.

Позже Байден пояснил, что имеет в виду ядерное оружие.

Журналисты New York Post прокомментировали заявление президента. Они сказали, что если американский лидер пытался пошутить, то у него ничего не вышло.

Как сообщало ИА Регнум, это не первый случай, когда 81-летний президент США попадает в неловкую ситуацию. Так, в сентябре во Вьетнаме Байден прервал выступление, запутавшись в вопросах от журналистов. В результате президент запнулся и стал перебирать заранее подготовленные шпаргалки.

Помимо этого, американский лидер часто путает имена, географические названия и исторические факты. В частности, на саммите G20 в Нью-Дели Байден не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии. Также он называл президентом США Камалу Харрис, хотя она занимает должность вице-президента. Глава Белого дома к тому же по ошибке назвал экс-президента США Дональда Трампа конгрессменом.

Президент США едва не упал на сцене, наступив на некий тёмный предмет, во время своего выступления в поддержку демократов в Нью-Йорке. В феврале Байден упал, поднимаясь по трапу самолёта в Варшаве.