Москва, 1 декабря, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В Москве на одном из рынков на юго-востоке столицы вспыхнул пожар. Об этом 1 декабря сообщил источник ИА Регнум.

По данным собеседника агентство, речь идёт о рынке «Садовод». Источник уточнил, что огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов на 20-й линии.

Возгорание тушат по второму уровню сложности. Покупателей и продавцов эвакуируют.

Как сообщало ИА Регнум, за текущий год на рынке «Садовод» пожары тушили несколько раз. Он горел 23 мая. Тогда в главке МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на третьих этажах трёх торговых павильонов.

Три павильона загорелись на московском рынке «Садовод» в первой половине дня 13 июня. Пламя быстро распространялось, торговцы в спешке пытались спасти товар. Позднее в региональном МЧС заявили о локализации пожарана площади 30 кв. м. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступило.