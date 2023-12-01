Москва, 1 декабря, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Директору компании «Ингушнефть» Умару Балаеву грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную добычу нефти на сумму 50 млн рублей. Об этом 1 декабря сообщил источник ИА Регнум.

Официальный сайт «Ингушнефть» Умар Балаев

В отношении 36-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Как считают следователи, компания осуществляла незаконную добычу и продажу нефти из нескольких скважин, общая сумма ущерба составляет 50 млн рублей.

Следователи 30 ноября провели дома у Балаева и в офисе «Ингушнефти» обыски, в ходе которых изъяли документы, которые могут подтверждать эти факты.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября свыше тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего экс-депутату заксобрания Красноярского края Роману Гольдману, обратились в полицию. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, предварительная сумма нанесённого ущерба составила более 1 млрд рублей.

Суд в Благовещенске 22 ноября вынес приговор бывшему начальнику УМВД Николаю Аксёнову и экс-начальнику тыла полиции Михаилу Робканову. Их приговорили к разным срокам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа.