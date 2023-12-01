Вашингтон, 1 декабря, 2023, 11:54 — ИА Регнум. В Евросоюзе может разразиться политический кризис. Такой сценарий не исключён из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. Об этом со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщила газета Politico.

Жюльен Маттиа/РИА Новости

«Мы движемся к серьёзному кризису», ― сказал он.

По данным издания, кризис может разразиться на саммите объединения в середине декабря, на котором лидеры стран содружества должны принять историческое решение о вступлении Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

Авторы статьи отметили, что эти планы может разрушить венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он потребовал, чтобы весь политический и финансовый процесс заблокировали до тех пор, пока лидеры не согласятся на пересмотр помощи Киеву.

«Орбан регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти, но сейчас дипломаты паникуют из-за того, что его враждебность к Украине вот-вот обернётся подобным исходом», ― говорится в статье.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Politico указал на нарастающую обеспокоенность по поводу политической поддержки ЕС Украины.

«Сначала это была Венгрия, теперь всё больше стран сомневаются, есть ли выход», ― добавил министр.

Издание считает, что ЕС в этой ситуации захочет перенести решения по Украине на начало следующего года.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в европейское объединение при соблюдении ряда условий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 ноября заявил, что Брюссель принял ошибочное решение начать переговоры о вхождении в Евросоюз с Украиной, так как она совершенно не готова к этому. По его словам, страна находится от ЕС на расстоянии во много световых лет.

Орбан уверен, что в случае вхождения этой страны в ЕС это станет одной из причин его развала. Глава правительства заявил, что Венгрия должна помешать деструктивным процессам в Евросоюзе.

Европейский дипломат, слова которого привело издание EUobserver, заявил, что не все страны — члены Европейского союза хотят обсуждать вступление Украины. Он добавил, что вслед за Венгрией приглашению страны в ЕС будет препятствовать Австрия. Кроме того, указал дипломат, Украину в ЕС не хотят видеть Франция и Германия.

Источник агентства Reuters 18 ноября сообщил, что принятие решения Европейского союза о начале переговоров по вступлению Украины в международное экономико-политическое объединение могут перенести на следующий год.