Остин, США, 1 декабря, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Американская компания Tesla открыла предзаказ на электропикапы Cybertruck. Об этом сообщил её основатель бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Он провёл презентацию нового продукта компании в штаб-квартире в Остине в штате Техас, сообщил телеканал CNBC.

IMAGO/mpi34/Global Look Press

На сцене Маск раскрыл особенности и характеристики нового электропикапа: у него будет твёрдый стальной пуленепробиваемый кузов, а окна — «камнеустойчивыми», он сможет разгоняться до 60 миль (~ 97 км) за 2,6 сек. Такой автомобиль, по словам Маска, сможет буксировать свыше 11 тыс. фунтов (примерно 5 тонн), имея «сверхпрочную» композитную платформу длиной шесть футов (1,83 м) и шириной четыре фута (1,22 м).

Сообщается, что после предзаказа Tesla сможет поставить электропикапы в 2024–2025 годах. Самая бюджетная комплектация будущего электрогрузовика с задним приводом будет стоить $50 тыс., на одном заряде он сможет проехать до 400 км.

Самую дорогую модель Cyberbeast оценили в $100 тыс., разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды, максимальная скорость — до 200 км/ч.

По словам Маска, Cybertruck изменит внешний вид дорог и «будущее наконец-то станет похожим на будущее».

Покупка доступна только для США, Канады и Мексики. Предзаказ из Канады и США пока принимается только по платным заявкам.

Как сообщало ИА Регнум, Маск 23 ноября заявлял о старте продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке. Производство этих электромобилей-пикапов Tesla начала 16 июля этого года.

Прототип Cybertruck компания представила ещё в 2019 году. На презентации в Лос-Анджелесе Маск уже рассказывал подробности технических характеристик пикапа. По его словам, корпус Cybertruck изготовлен из нержавеющей стали, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание малокалиберной пули. Тогда Маск обещал выпустить этот электропикап ещё в 2021 году. Но затем запуск производства откладывался на 2022-й, а после и на 2023 год.