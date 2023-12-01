Новая Каховка, Херсонская область, 1 декабря, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Покушение было совершено на начальника службы гражданской обороны Новокаховкого района Алексея Владко, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным собеседника агентства, утром 30 ноября в момент, когда машина чиновника выезжала из двора, прогремел взрыв. Ни Владко, ни даже его автомобиль не пострадали. Взрывной волной выбило окна соседних зданий.

Правоохранители установили, что на пути следования машины Владко были установлены два самодельных взрывных устройства мощностью в тротиловом эквиваленте около 1 кг каждое.

СВУ были начинены поражающими элементами. Следователи СК и ФСБ в Херсонской области начали расследование.

26 октября в Запорожской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника военно-гражданской администрации региона. Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации. Трагедии удалось избежать, так как чиновник сам заметил СВУ под днищем авто.