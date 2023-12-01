Москва, 1 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Прямые убытки Украины от польской блокады превысили 400 млн евро. Об этом заявил заместитель президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

Zuma/TASS Очередь большегрузов, образовавшаяся перед пограничным переходом Медыка — Шегини на границе Польши и Украины

При этом, как подсчитал киевский политический аналитик Дмитрий Спивак, косвенные убытки от действий польской стороны уже достигли миллиарда евро.

«Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

По словам директора департамента международных автоперевозок группы Zammler Александра Кирилюка, ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Киев поплатился за собственную жадность. Он пояснил, что Евросоюз фактически уравнял украинских дальнобойщиков с европейскими.

«И они принялись сбивать цены для захвата рынка. Естественно, это не понравилось полякам, которые считаются главными перевозчиками в ЕС», — сказал в беседе с агентством Денисов.

Он считает, что этот вопрос придётся решать на уровне Еврокомиссии, однако он потребует немало времени, и Киев понесёт большие убытки.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые существовали до начала СВО.

Посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокада автомобильных пунктов пропуска польскими дальнобойщиками на границе является болезненным ударом в спину Украине. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.

Украинское посольство 24 ноября направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать движение грузового транспорта на совместной границе. Как заявил Зварыч, на это решение повлияла гибель двух водителей, стоявших в очереди на КПП, возникшей из-за протестов польских перевозчиков.

В свою очередь вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин пригрозил судебными исками из-за блокировки польской границы. Он заявил, что забастовки наносят серьёзный урон экономике Украины, назвав сложившуюся ситуацию катастрофой.