Тампа, США, 1 декабря, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Global Look Press/Gerry Angus/Icon Sportswire

Игра проходила на льду «Амали Арены» в Тампе и закончилась победой гостей со счётом 2:4.

В составе «Пингвинз» шайбами отличились Сидни Кросби (29-я минута), Дрю О’Коннор (40-я), Джефф Картер (43-я) и голкипер Тристан Джарри (60-я). Джарри забил гол в последние минуты матча, когда «Тампа» вывела на лёд шесть полевых игроков, чтобы попытаться сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

У проигравших голы забили Стивен Стэмкос (10-я) и Таннер Жанно (13-я).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт два голевых паса и смог продлить свою результативную серию до восьми матчей подряд. Он также продолжает быть лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2023/24 с 39 очками (15 голов + 24 результативные передачи) в 23 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря стало известно, что клуб НХЛ «Калгари Флэймз» обменял своего российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс». Взамен «Калгари» получил от «Ванкувера» право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2026 и право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.

Российский нападающий, капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 30 ноября обновил личный антирекорд по сыгранному времени в матчах НХЛ. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» он провёл на льду только 13 минут и 49 секунд. Хоккеист не проводил так мало времени в игре никогда, за исключением матчей, где он досрочно покидал площадку из-за травмы или удаления.