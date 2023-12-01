Москва, 1 декабря, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Дочерняя компания Газпромбанка «ГПБ Комплект» приобрела у СИБУРа две тысячи углеродных единиц. Сделка стала первой крупной биржевой покупкой в российском реестре углеродных единиц с момента его запуска в сентябре 2022 года. Приобретение единиц состоялось в рамках аукциона на Национальной товарной бирже.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Углеродные единицы были получены в результате реализации климатического проекта на предприятии «СИБУР-Химпром» и зарегистрированы в российском реестре. Изменение технологии позволило снизить удельное потребление природного газа на единицу произведённой продукции.

Приобретённые углеродные единицы будут использованы для компенсации выбросов парниковых газов от операционной деятельности Газпромбанка по Охвату 1 (прямые выбросы).

«Газпромбанк как один из драйверов повестки устойчивого развития в России, член финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде UNEP FI, ведёт свою деятельность с учётом принципов экологической ответственности», — отметила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. Она добавила, что банк взял на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов от собственной деятельности, которые частично исполняет путем покупки углеродных единиц от проектов, созданных в России и зарегистрированных в российском реестре.

«Мы видим, что созданный в РФ добровольный углеродный рынок развивается: бизнес всё активнее вовлекается в деятельность по реализации климатических проектов и выпуску углеродных единиц, формируется рыночная цена на углерод, которая служит ориентиром для бизнеса в части инвестиционной привлекательности таких проектов», — рассказал первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

«СИБУР системно снижает воздействие на окружающую среду. Благодаря реализации климатических проектов на предприятиях мы не только сокращаем выбросы парниковых газов, но и способствуем развитию углеродного рынка», — поделился мнением член правления — управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов. Он добавил, что ранее компания уже проводила сделки с углеродными единицами через международные платформы, а сейчас впервые провела крупную сделку в российском реестре. «Примечательно, что первые они не только для нас, но и для рынка. Эти сделки продемонстрировали наличие спроса на углеродные единицы в России, и важно, что этот спрос обусловлен не регуляторными обязательствами, а именно добровольными целями компаний в области устойчивого развития», — подчеркнул Козлов. Он также выразил убеждённость, что в будущем углеродный рынок продолжит развиваться.

Цели Газпромбанка по сокращению выбросов парниковых газов обозначены в Концепции устойчивого офиса, утвержденной в 2022 году. В качестве целевого показателя установлено снижение выбросов на 20% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года. Помимо реализации программ по снижению собственных выбросов, банк также поддерживает клиентов в их стремлении к декарбонизации, предлагая экологическое консультирование, кредитование, привязанное к целям устойчивого развития, и организацию размещения облигаций в форматах ответственного финансирования.