Новосибирск, 1 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Новосибирске закрылось генеральное консульство Германии. Информация об этом опубликована на официальном сайте представительства страны в России.

Петр Ковалев/ТАСС

«Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — сообщили дипломаты.

Немецкое генконсульство функционировало в Новосибирске с 1994 года. Его работа охватывала регионы Сибири и Дальнего Востока. С мая этого года работа с документами и выдачей виз осуществляется только в посольстве в Москве.

В конце мая 2023 года визовые отделы немецких генконсульств прекратили работу в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

С 1 июня изменились условия записи на приём, чтобы подать документы на визу. Теперь необходимо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, которая затем записывает на приём для подачи документов «в хронологическом порядке».

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, в Калининграде закрылось генконсульство Германии. Местным жителям для решения консульских и паспортных вопросов необходимо обращаться в генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге. Для получения виз нужно обращаться в посольство в Москве.

Немецкие власти заявляли, что закроют генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске ещё весной. 31 мая МИД Германии объявил, что отзывает разрешение на работу генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. К 31 декабря 2023 года в ФРГ должно остаться одно российское посольство и одно консульство в Берлине.

Власти Германии 22 апреля решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. 27 мая стало известно, что Москва приняла решение сократить предельную численность сотрудников немецких учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Россию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 мая назвала ограничения максимальной численности сотрудников немецких дипмиссий ответом на шаги Берлина и подчеркнула, что российская сторона следует принципу взаимности в дипломатии.