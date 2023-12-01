Москва, 1 декабря, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины барражирующим боеприпасом «Ланцет» на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Видеозапись этого 1 декабря опубликовал Telegram-канал «Военное обозрение».

Кадр из видео

На кадрах, снятых с «Ланцета» и ещё одного беспилотника, видно, как барражирующий боеприпас быстро приблизился к находящемуся на аэродроме украинскому Су-25 и уничтожил его точным попаданием.

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По данным источника, в сентябре на этом же аэродроме с помощью беспилотника «Ланцет» удалось нанести удар по истребителю Миг-29 ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Минобороны России показало кадры уничтожения грузовика с боеприпасами украинской армии. По автомобилю нанесли удар с использованием дрона «Ланцет».

Портал Business Insider 18 ноября написал, что «Ланцеты» становятся всё большей угрозой для ВСУ в зоне боевых действий. По словам авторов публикации, теперь боеголовки новейших российских беспилотников детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро. Это позволяет барражирующим боеприпасам обходить дополнительную защиту украинской военной техники.