Симферополь, 1 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. В результате шторма, обрушившегося на юг России в конце ноября, пять человек погибли и 12 пострадали, сообщил 1 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

РИА Новости/Макс Ветров

«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале по итогам заседания.

Глава региона отметил, что в Крыму из-за шторма пострадали 320 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях. В 273 населённых пунктах возникли проблемы с электроснабжением — без электричества остались более 500 тысяч человек.

Кроме того, 159 частных домов, два многоквартирных дома, 193 садовых участка и 60 дачных домов оказались затопленными.

Из-за ограничения теплоснабжения в Крыму произошло 125 инцидентов. Специалисты экстренных служб зафиксировали 873 происшествия, связанных с повреждением кровель зданий и сооружений.

Как сообщало ИА Регнум, циклон пришёл на юг России 26 ноября. Шторм продолжался до 28 ноября. Крым оказался в числе наиболее пострадавших регионов, как и Краснодарский край.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев 30 ноября назвал предварительную сумму ущерба от последствий шторма в регионе — 39 млрд 700 млн рублей. Он уточнил, что к настоящему моменту без электричества остаются 10 306 человек, водоснабжение нарушено в 42 населённых пунктах. Более 50 жителей Крыма находятся в пунктах временного размещения.