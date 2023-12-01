Тель-Авив, Израиль, 1 декабря, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Израильские военные знали о подготовке нападения палестинского движения ХАМАС за год до атаки, сообщила The New York Times.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Израильские официальные лица получили план действий ХАМАС на случай теракта 7 октября более чем за год до того, как это произошло», — свидетельствуют документы и электронные письма.

В материале издания говорится, что израильские военные и разведчики отвергли этот план, назвав его слишком сложным для ХАМАС. В документе на 40 страницах не сообщалось о дате нападения, но описывалась атака, направленная на разрушение укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз.

Помимо этого, в тексте документа содержится подробная информация о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другая конфиденциальная информация.

Авторы отметили, что ХАМАС следовало этому плану с поразительной точностью. Если бы израильские военные отнеслись к этим предупреждениям серьёзно и перенаправили значительные подкрепления на юг, где атаковало ХАМАС, Израиль мог бы ослабить атаки или, возможно, даже их предотвратить, добавила NYT.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Утром в этот день в небе над Израилем сработала система ПВО, в сторону государства из сектора Газа запустили порядка трёх тысяч ракет. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа.

При этом 13 октября, сообщалось, что ХАМАС располагало подробными картами городов и военных баз с детальной информацией о слабых местах израильской бронетехники.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил 12 октября, что израильские военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС, но точных данных от разведки не было. Также 14 октября руководитель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби признал провал миссии по предотвращению атаки.