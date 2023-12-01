Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Девочка-подросток внезапно потеряла сознание во время занятий по хореографии в одном из домов детского творчества в Санкт-Петербурге, после чего её доставили в больницу, где врачи констатировали её смерть. Об этом 1 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

РИА Новости/Алексей Даничев

По словам собеседников издания, 30 ноября в доме детского творчества на улице Пограничника Горькавого 13-летняя семиклассница во время занятий по хореографии внезапно почувствовала себя плохо.

Девочка успела рассказать об этом преподавателю и после этого потеряла сознание и упала. Школьницу отправили в медучреждение, где констатировали смерть ребёнка. Тело направили в морг для установления причин смерти, начата проверка по этому факту.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября десятиклассник внезапно впал в кому и скончался после занятий грэпплингом (вид спортивного единоборства. — Прим. ред.) в Челябинской области. Перед этим подросток находился на тренировке, где отрабатывались болевые и удушающие приемы без ударной техники.

Новосибирская школьница 14 октября попала в реанимацию и впала в кому после занятия по плаванию в бассейне. Мать девочки обвинила в случившемся женщину-тренера, ударившую ребёнка по голове шестом.