Благовещенск, 1 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. В Амурской области двум мужчинам предъявили обвинение в совершении двойного убийства. Их заключили под стражу. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM

На пасеке, расположенной северо-западнее села Кундур, 17 ноября при тушении пожара удалось обнаружить тела двух мужчин — 65 и 66 лет. Возбудили уголовное дело, началось расследование, во время которого задержали двух 32-летних мужчин. Выяснилось, что с начала ноября они подрабатывали на этой пасеке.

Днём ранее двое задержанных в пьяном состоянии проникли в дом пасечника, выкрали деньги и оружие, после чего застрелили 66-летнего мужчину и избили хозяина пасеки.

Злоумышленники попытались скрыться с места преступления на автомобили, но съехали в овраг. Один из них вернулся назад и заметил, что пасечник ещё жив. Он взял топор и несколько раз ударил им по голове пожилого мужчины, после чего устроил поджог и скрылся. Второй обвиняемый добрался до посёлка Архара на попутке.

В ходе следствия у задержанных изъяли награбленное. Также при осмотре местности, где произошла трагедия, удалось обнаружить оружие, из которого они стреляли. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в турецком курортном районе Бодрум возле населённого пункта Ичмелер местные жители нашли тела двух убитых россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и 15-летней девочки-подростка. Они лежали на крутом склоне у обочины дороги, завёрнутые в простыни и связанные верёвкой.

Полиция в Турции по подозрению в убийстве россиянок объявила в розыск иностранца. Им оказался бывший муж убитой, которому полиция запретила приближаться к экс-супруге и её дочери. Предположительно, после преступления он уехал из страны.