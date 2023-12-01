Кривой Рог, Украина, 1 декабря, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В ночь на 1 декабря в городе Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом 1 декабря сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его утверждению, Кривой Рог подвергся ударам беспилотников. При этом Вилкул не уточнил степень повреждений от взрывов.

На тот момент на территории Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявила, что одну из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на юге Украины повредило в результате взрывов. По данным компании, из-за этого были ограничены возможности для электроснабжения.

Украинские СМИ сообщили 28 ноября, что в городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима, прогремел взрыв. Они не привели каких-либо подробностей произошедшего.