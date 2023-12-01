Москва, 1 декабря, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Ураган и шторм в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к чрезвычайному происшествию федерального уровня реагирования, сообщили ТАСС 1 декабря в пресс-службе МЧС.

Макс Ветров/РИА Новости

Под руководством замминистра МЧС России Анатолия Супруновского 1 декабря прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По результатам встречи, обстановку, сложившуюся в связи с непогодой на территориях Донецкой Народной Республики, Крыма и Севастополя, отнесли к ЧС федерального характера.

Как сообщало ИА Регнум, шторм, обрушившийся на Крым 26 ноября, стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Скорость ветра достигала 40 м/с. Из-за непогоды на полуострове погиб один человек, пострадали семь жителей. Глава парламента Крыма Владимир Константинов 27 ноября заявил, что регион пережил «армагеддон». Из-за непогоды 27 ноября в регионе объявили нерабочим днём.

Министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев 30 ноября заявил, что сумма ущерба от последствий шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей. Говоря о текущей ситуации в Крыму, он заявил, что около 10 306 человек остаются без электроэнергии. При этом в 42 населённых пунктах частично прервано водоснабжение.