Вашингтон, 1 декабря, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс в составе делегации Консервативных друзей Украины (CFU) прибыла Вашингтон, чтобы обеспечить поддержку Киева среди республиканцев, выступающих против помощи. Об этом 30 ноября сообщило европейское издание газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

По мнению авторов публикации, президент США Джо Байден может использовать визит Трасс как «секретное оружие», чтобы увести дебаты американских правых от изоляционизма к активной международной роли.

Экс-премьер совместно с другими бывшими лидерами британских консерваторов собирается провести порядка 20 встреч американскими законодателями из числа республиканцев.

По оценки издания, Трасс не сможет сыграть роль «дипломатического супергероя», так как она приехала в США менее чем через год после своей «унизительной отставки», положившей конец её самому короткому в истории «катастрофическому» пребыванию на посту премьер-министра Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что США смогут передать ВСУ первую крупную партию планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB только в следующем году. Первоначально Киев должен был получить эти боеприпасы весной 2023 года.

Позднее в этот же день журнал The American Conservative написал, что Конгресс США может вновь отклонить запрос Белого дома о помощи Украине в начале 2024 года, когда этот вопрос снова будут рассматривать. По мнению издания, такое развитие событий наиболее вероятно, если помощь Киеву не будет связана с поддержкой Тель-Авива или обеспечению безопасности на американской границе.