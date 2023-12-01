Москва, 1 декабря, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место, сообщил 1 декабря президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

Алексей Филиппов/РИА Новости

По словам главы государства, за последние годы в России создали почти две тысячи фельшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов. Как отметил президент, ожидаемая продолжительности жизни в России по итогам года составит около 74 лет.

«Рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни», — сказал глава государства.

Он добавил, что слаженная и ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь таких достойных результатов. Как уточнил глава государства, таких отважных, преданных своему делу людей без малого четыре тысячи человек.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысил допандемийный период. По его словам, он составляет 73,4 года. Мурашко добавил, что при этом младенческая смертность составила 4,1 промилле.

В России после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни.