Москва, 1 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Снижение напряжённости на Корейском полуострове может произойти после прекращения военной активности США и выстраивания взаимоуважительного диалога. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение КНДР возобновить военные меры, приостановленные по договору 2018 года с Южной Кореей.

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Захарова отметила в беседе с «РИА Новости», что такое решение северокорейской стороны последовало в ответ на частичную приостановку Южной Кореей действия Военного соглашения от 2018 года под предлогом запуска Пхеньяном 21 ноября разведывательного спутника.

Этот документ вместе с соглашением о перемирии от 1953 года «играет важную роль в поддержании стабильности на Корейском полуострове и предотвращении вооружённых инцидентов в районе демилитаризованной зоны, чреватых перерастанием в крупномасштабный конфликт», пояснила дипломат.

«В Москве убеждены, что путь к деэскалации напряжённости лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе, а также налаживание взаимоуважительного диалога на основе учёта законных интересов в области безопасности всех вовлечённых в корейское урегулирование сторон», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября в минобороны КНДР заявили о готовности немедленно возобновить все военные меры, приостановленные в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. В Пхеньяне уточнили, что с этого момента готовы действовать без оглядки на соглашение с Сеулом.

В южнокорейском минобороны 27 ноября заявили о начале КНДР работ по восстановлению пограничных блокпостов и доставке тяжёлого вооружения после фактического разрыва соглашения о снижении военной напряженности от 2018 года. Пхеньян начал эти действия на фоне решения Сеула не выполнять некоторые пункты указанного соглашения после успешного запуска северокорейского разведывательного спутника.