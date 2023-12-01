Москва, 1 декабря, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на выпады главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес российского коллеги Сергея Лаврова, высказавшей недовольство тем, что на саммите глав МИД ОБСЕ тот якобы появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

В ответ на это дипломат отметила, что раньше Бербок это не волновало. Она напомнила главе МИД Германии, что российской делегации отказали в участии в прошлогоднем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая её печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», ― написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства призвала донести до Бербок, что все выступления транслируют онлайн, а выступить можно, только находясь в зале.

Как сообщало ИА Регнум, саммит глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит в Скопье с 29 ноября по 1 декабря. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Поездка в Северную Македонию стала первым для него с начала спецоперации визитом в Европу, не считая визитов в Турцию и Белоруссию. На саммите ОБСЕ у Лаврова запланирован целый ряд различных встреч.

Из-за присутствия российского министра принять участие во встрече отказались Польша, Украина и страны Прибалтики. При этом Болгария не дала самолёту российской делегации лететь в воздушном пространстве страны из-за присутствия на борту официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Такой шаг Софии дипломат назвала «злобной глупостью».

Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендой № 17 из-за того, что министр выступал на совете глав МИД ОБСЕ под номером 17. С таким же номером на лёд выходил легендарный хоккеист Валерий Харламов. При этом дипломат иронично назвала «хоккейной антипятеркой» Польшу, Украину и три прибалтийские страны, отказавшиеся от участия во встрече глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова.