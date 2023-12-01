Вашингтон, 1 декабря, 2023, 09:12 — ИА Регнум. С начала текущего года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $38,575 млрд. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

РИА Новости/Виталий Тимкив

Больше всех свой капитал увеличил совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов ― на $9,14 млрд, до $24,5 млрд. Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на $4,03 млрд, до $17,2 млрд. Бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд.

Самым богатым остаётся один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года он увеличил состояние на $2,11 млрд, до $30,7 млрд. Второе место занимает совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чьё состояние выросло на $2,71 млрд и достигло $27,3 млрд. Третье место сохранил за собой Вагит Алекперов.

Наибольшие убытки понёс член Совета Федерации от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось на $0,65 млрд, до $8,34 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в августе основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз подряд (впервые — в 2021 году) возглавила составленный Forbes рейтинг богатейших женщин России, её капитал по состоянию на 2023 год оценили в 7 млрд долларов. В первую тройку рейтинга также вошли Татьяна Литвиненко, получившая от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро» (её капитал оценили в 2,8 млрд долларов), и Варвара Скоч, дочь партнёра Алишера Усманова Андрея Скоча, которая владеет частью акций холдинга USM (2,5 млрд долларов).

Согласно «Индексу миллиардеров», опубликованному в июне агентством Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), состоятельные бизнесмены России с начала года разбогатели на $18,3 млрд. Так, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $5,87 млрд, увеличив своё состояние до $21,2 млрд. Доход главы «Новатэка» Леонида Михельсона с начала 2023 года вырос на $2,35 млрд ― до $27 млрд. Ненамного меньше заработал бывший вице-президент «Лукойл» Леонид Федун ― $2,24 млрд. Его состояние на тот момент составляло $8,1 млрд.