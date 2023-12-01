Берлин, 1 декабря, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Обращение главы МИД ФРГ Анналены Бербок на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить украинский конфликт без уступок со стороны Киева вызвало волну критики в адрес немецкого министра со стороны читателей германского издания Tagesspiegel.

GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

В ходе заседания ОБСЕ Бербок заявила, что для прекращения конфликта не нужны переговоры или уступки со стороны Киева.

«Она, как всегда, может требовать многого. И, как всегда, никого это не волнует», — заявил один из пользователей.

«Подстрекательница не имеет ни малейшего представления о дипломатии и переговорах», — поддержал его ещё один читатель.

«Никто не воспринимает эти требования всерьёз», — констатировал третий комментирующий.

«Из-за её заявлений будет скандал», — заключил четвёртый читатель.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Бербок написала, что падение интереса общественности к конфликту на Украине может обернуться негативными последствиями. По утверждению главы МИД ФРГ, западным странам нужно сделать всё возможное для поддержки Киева на пути к «свободе».

Ранее в этот же день датский телеканал DR сообщил, что по итогам декабрьского саммита президент России может получить «рождественский сюрприз». По данным издания, начало переговоров о вступлении Киева в сообщество могут перенести с декабря на следующую встречу — в марте 2024 года.