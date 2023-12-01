Москва, 1 декабря, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота уничтожили следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины, сообщили 1 декабря в пресс-службе Минобороны РФ.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

Украинский катер заметили 1 декабря в 08:00 мск в западной части акватории Чёрного моря.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — сообщили в ведомстве.

Минобороны 29 ноября сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры ВСУ четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр». Удары нанёс фрегат Черноморского флота.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 ноября сообщил, что за неделю морская авиация Черноморского флота уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров.