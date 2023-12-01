Москва, 1 декабря, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Обман в его фатальной стадии стал одной из причин трагедии майдана, произошедшего десять лет назад в Киеве. Об этом 1 декабря написала советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Одной из причин трагедии, случившейся десять лет назад в Киеве, является обман. Утром 1 декабря 2013 года Украина была погружена в очередную фатальную стадию обмана и перешла из пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей», — пояснила Поклонская.

Советник генпрокурора России уточнила, что на Украине люди были поставлены перед выбором: считать майдан «государственным переворотом», как его назвала Генеральная прокуратура страны, либо «революцией достоинства», следуя политике захвативших власть новых собственников Украины. Выбравшие первое стали «предателями», склонившиеся ко второму варианту были названы «патриотами». Так страна была разделена на два лагеря, а следствием раздела стала ненависть друг к другу.

При этом Поклонская отметила, что на самом деле правда состоит в том, что никто не лучше другого, все люди разные, и в этом их уникальность.

«Ненависть — это обман, инструмент для манипуляции, и нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не обмануться. Любовь, доблесть, честь и достоинство — правда», — заключила советник генпрокурора России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о силовом перевороте в Киеве в 2013 году, в результате которого произошло свержение легитимной власти.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина после евромайдана превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию, утратившую государственную самостоятельность.