Вашингтон, 1 декабря, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Использование западными странами замороженных российских активов как рычага для давления обернётся развитием альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, в результате чего снизятся возможности, в частности, спецслужб Запада. Об этом написала старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис в статье для Foreign Policy.

РИА Новости/Максим Блинов

«Превращение западных финансовых каналов <…> в оружие ускорит финансовую фрагментацию. <…> Финансовая фрагментация сделает работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных, например, с терроризмом и распространением ядерного оружия, гораздо сложнее», — отметила эксперт.

По её словам, развитие альтернативных западным финансовых систем сделает любые будущие санкционные меры Запада менее эффективными.

Отношение США с союзниками к замороженным активам РФ стало причиной обвинения их в двойных стандартах, а присвоение российских активов позволит считать, что западные страны готовы нарушать те самые правила, о которых они так часто заявляют, уточнила Демараис.

«Передача российских активов может оказаться палкой о двух концах для Киева. <…> Американским политикам, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины, станет гораздо проще продвигать свою точку зрения, если та получит огромный мешок денег», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для поддержки Киева. Отмечалось, что этот план собираются обсудить лидеры стран Евросоюза. В случае утверждения этого предложения его можно будет обсудить на декабрьском саммите сообщества.

Bloomberg 10 ноября сообщило, что ряд стран ЕС опасается попыток усилить шаги по использованию прибыли от замороженных активов России. По данным агентства, такие страны, как Франция, Германия, Италия и Бельгия, с осторожностью относятся к наращиванию усилий по использованию замороженных активов Банка России для поддержки Украины.