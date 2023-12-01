Москва, 1 декабря, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли поправку к законопроекту об обязательном уроке труда в начальных и средних классах.

РИА Новости/Павел Лисицын

Авторами поправки к законопроекту, которую привело «РИА Новости», стали депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций.

«При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность… предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… «Труд (технология)», при реализации обязательной части… основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… «Труд (технология)», — говорится в ней.

В числе внесённых поправок также имеется норма о запрете использования телефонов в школах даже для связанных с образованием целей. В первоначальной редакции законопроекта образовательные цели и экстренные случаи, которые были связаны с возникновением опасности жизни или здоровью, являлись исключениями.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о трудовом воспитании и привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ вносит поправки в закон «Об образовании». Также из него исключили положение о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.