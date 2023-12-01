Южно-Сахалинск, 1 декабря, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота» совершил аварийную посадку на Сахалине, сообщили 1 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

РИА Новости/ Илья Наймушин

По данным ведомства, на борту рейса SU1744 сработал индикатор падения давления на одном из колёс шасси.

Самолёт совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск). Посадка прошла в штатном режиме, в результате никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа и 408 пассажиров.

«Потом стало понятно, что требуется замена шасси, и, соответственно, второй рейс, который вылетал из Москвы в Южно-Сахалинск, тоже задержался. Смею предположить, что задержался, потому что грузили колесо шасси, которое как раз меняли на моих глазах», — рассказал очевидец в интервью порталу msk1.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Самаре пассажирский самолёт, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме.

В Тверской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на Волгу 25 ноября, приземлившись на лёд и частично уйдя под воду. Капитан самолёта самостоятельно выбраться из воздушного судна.