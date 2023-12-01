Москва, 1 декабря, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Замглавы фракции ЛДПР в Государственной думе Сергей Леонов направил на заключение правительства России законопроект, согласно которому проезд на общественном транспорте детей в возрасте от 7 до 14 лет будет бесплатным.

РИА Новости/ Павел Бедняков

В документе, который привёл ТАСС, предлагается изменить для этого ряд положений федеральных законов «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», а также «Устав железнодорожного транспорта РФ».

Сейчас бесплатный проезд на городском наземном транспорте разрешён детям в возрасте до семи лет.

По словам Леонова, сегодня детям до 14 лет приходится часто без сопровождения взрослых преодолевать пешком большие расстояния, к примеру, до школы или в секцию, также и в тёмное время суток.

«Государство обязано сделать всё, чтобы обеспечить защиту маленьких граждан. Дети должны всегда находиться в безопасности и под присмотром взрослых. Неважно, где находится ребёнок: по пути в школу, в спортивную секцию или в танцевальный кружок», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря в Госдуму внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в рамках учебного процесса, что в первоначальной версии законопроекта являлось исключением. Исключением из такого запрета в законе названы случаи возникновения угрозы жизни и здоровью школьников или сотрудников школы.