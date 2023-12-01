Угледар, ДНР, 1 декабря, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Мотострелки группировки войск «Восток» Вооружённых сил России уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, воевавших в составе ВСУ. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что на одном из участков обороны шесть военнослужащих с командиром взвода бригады из Забайкальского края с позывным Гавз в течение суток смогли отразить четыре атаки превосходящих сил противника. Поддержку им оказывали артиллерия и миномётные расчёты.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые сил Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 100 человек личного состава, а также танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.